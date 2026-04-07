Marlon faz apelo para que internautas compartilhem o vídeo e repassem qualquer detalhe sobre o paradeiro de Kevyn - Reprodução / Instagram

Marlon faz apelo para que internautas compartilhem o vídeo e repassem qualquer detalhe sobre o paradeiro de KevynReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 09:52 | Atualizado 07/04/2026 13:46

O mestre-sala da Portela, Marlon Lamar, pediu ajuda em suas redes sociais para localizar o sobrinho Kévyn Rodrigues, de 23 anos, que desapareceu na Zona Leste de São Paulo. Segundo ele, o jovem, que é pai de duas crianças, foi visto pela última vez na manhã de quinta-feira (2), quando saiu para trabalhar.







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"A última vez que ele foi visto foi na quinta-feira, por volta de 5h20 da manhã. Minha irmã mais velha, a Kátia, que é mãe dele, viu ele acordando, se trocando e indo trabalhar. As câmeras do condomínio onde ela mora confirmam que ele saiu de casa, vestido e arrumado, com mochila para ir trabalhar.", explica.

Marlon também conta que, após Kévyn não retornar para casa na quinta-feira, Kátia Ferreira foi até o trabalho do jovem para procurá-lo e descobriu que ele não havia comparecido já no dia anterior.



"Nós já fomos à delegacia de desaparecidos, à Polícia Civil, já fizemos boletim de ocorrência, já o colocaram no Smart Sampa e em outros aplicativos de desaparecimento do estado de São Paulo para, caso ele esteja pela rua, as câmeras conseguirem detectá-lo, mas, até o momento, nada foi encontrado. Já fomos aos grandes hospitais, chegamos a ir ao Instituto Médico Legal, e continuamos sem nenhuma informação."

O mestre-sala da Portela relata que, na manhã de quinta-feira, já havia passado por um momento difícil.

"Meu padrasto faleceu. Era um cara ímpar, que esteve com a minha mãe por mais de 20 anos e deixou meu irmão mais novo. O enterro dele ocorreu na quinta-feira e, na sexta, acabamos descobrindo o desaparecimento do meu sobrinho", explica. "Nós estamos vivendo o dia do enterro sem fim", lamenta.

Por fim, Marlon faz um apelo para que os internautas compartilhem o vídeo e repassem qualquer detalhe sobre o caso pelo número de telefone informado na postagem.

"Se tem algo que vocês podem fazer por mim agora é ajudar a achá-lo. Qualquer informação, por mínima que seja, para a gente já é muito, para termos o mínimo de direcionamento e saber para onde podemos ir agora. Já fomos a todos os lugares que vocês podem imaginar, mas ainda estamos sem informações."

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "as diligências estão em andamento para localizá-lo e esclarecer os fatos".

"O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela) e encaminhado à Divisão de Desaparecidos do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As diligências estão em andamento para localizá-lo e esclarecer os fatos", escreveu em nota.