Acidente aconteceu em trecho que liga as cidades baianas de Boninal e Seabra - Reprodução / Redes sociais

Acidente aconteceu em trecho que liga as cidades baianas de Boninal e SeabraReprodução / Redes sociais

Publicado 20/04/2026 10:29

Um acidente entre dois carros deixou sete mortos, na noite deste domingo (19), na BA-148, região da Chapada Diamantina, na Bahia. A batida aconteceu no km 18 da rodovia, que liga os munícipios de Boninal e Seabra.

Os dois veículos colidiram de frente. Cinco ocupantes de um carro e dois do outro automóvel morreram. Segundo informações da Polícia Militar, as sete mortes aconteceram ainda no local.

De acordo com o Samu, duas crianças, de 5 e 11 anos, e uma jovem, de 18, ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar em Seabra.

Os envolvidos na colisão não tiveram o nome divulgados. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), segundo a Polícia Civil da Bahia, que investiga as causas do acidente.