Jovem foi identificado como Natan Pereira da Silva, de 24 anos - Reprodução / Redes sociais

Jovem foi identificado como Natan Pereira da Silva, de 24 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 20/04/2026 09:34

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) descobriu, no sábado (18), que o próprio filho estava morto ao atender a um chamado para prestar socorro às vítimas de um acidente na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná.

O jovem foi identificado como Natan Pereira da Silva, de 24 anos. Ele estava dirigindo um carro que capotou na rodovia. Com a força do impacto, outros quatro ocupantes do veículo foram arremessados para fora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das vítimas acabou lançada para a pista contrária, onde sofreu um atropelamento e teve ferimentos graves, com risco de amputação de uma das pernas.

O pai, Silvio Silva, condutor socorrista do Samu, integrava uma equipe em retorno de outro atendimento no momento em que a ocorrência chegou. Natan chegou a receber os primeiros socorros do próprio pai e de outros agentes, mas não resistiu e morreu no local.

O sepultamento de Natan ocorreu no Cemitério Municipal de Mauá da Serra, às 8h30 de domingo (19).