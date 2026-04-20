Automóveis foram retirados para não prejudicar avenida e perícia foi acionada para análise TV Globo / Reprodução
Carro fica sem totalmente destruído após colisão em São Paulo
Segundo testemunhas, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Duas pessoas ficaram feridas
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Caso é investigado pela Polícia Civil
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Jovem de 24 anos estava dirigindo um carro que capotou em uma rodovia