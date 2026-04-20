Automóveis foram retirados para não prejudicar avenida e perícia foi acionada para análise - TV Globo / Reprodução

Automóveis foram retirados para não prejudicar avenida e perícia foi acionada para análise TV Globo / Reprodução

Publicado 20/04/2026 11:33

Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou feridos, na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro do Ipiranga, Zona Sul da cidade de São Paulo. A colisão ocorreu por volta das 3h30 na Avenida Doutor Ricardo Jafet, 455, próximo ao Shopping Plaza Sul.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um dos veículos teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade, colidindo lateralmente com o outro automóvel. Após a batida, um dos carros ficou sem o teto e totalmente destruído.

Uma testemunha que passava pelo local momentos após o impacto encontrou duas vítimas adultas e acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM-190). Ao chegar ao endereço, agentes da corporação confirmaram que um dos ocupantes dos veículos estava desacordado e outro com dores na região das costas e escoriações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para realizar os primeiros socorros. Os veículos foram retirados da via para não prejudicar o tráfego e a perícia foi acionada para análise do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP, as vítimas foram estabilizadas e transportadas com urgência para o pronto-socorro do Hospital Ipiranga, em Cerqueira César, bairro da capital. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 16º Distrito Policial (Vila Clementino), que continua com as investigações do acidente.