De acordo com a PMDF, as duas crianças ficaram em estado graveReprodução / Redes sociais

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Uma mulher, em aparente surto, foi presa, neste domingo (19), após por esfaquear três adultos e duas crianças, em Santa Maria, Distrito Federal.
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as duas crianças ficaram em estado grave, uma delas com perfuração no peito. Elas receberam socorro e seguiram para o hospital com apoio de viaturas da PM.
A ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.
Os agentes detiveram a mulher e a encaminharam à delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF), responsável pela ocorrência. 