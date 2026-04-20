De acordo com a PMDF, as duas crianças ficaram em estado grave - Reprodução / Redes sociais

De acordo com a PMDF, as duas crianças ficaram em estado graveReprodução / Redes sociais

Publicado 20/04/2026 10:39

Uma mulher, em aparente surto, foi presa, neste domingo (19), após por esfaquear três adultos e duas crianças, em Santa Maria, Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as duas crianças ficaram em estado grave, uma delas com perfuração no peito. Elas receberam socorro e seguiram para o hospital com apoio de viaturas da PM.

A ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Os agentes detiveram a mulher e a encaminharam à delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF), responsável pela ocorrência.