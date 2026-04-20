Alckmin defende atualização de modelos laborais e apoio do governo ao temaPaulo Pinto / Agência Brasil
Alckmin recorre a ganho de produtividade com mais tecnologias para justificar fim da 6x1
Vice-presidente afirma que modernização industrial permite redução de jornada de trabalho no país
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Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste
Pequena parte do Centro-Oeste também pode ser atingida
Velório de Gerardo Renault, pai de Ana Paula, acontece em Belo Horizonte nesta segunda
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