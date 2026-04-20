Danilo Neves Pereira foi encontrado morto seis dias depois de seu desaparecimentoInstagram/Reprodução
Danilo Pereira, brasileiro desaparecido na Argentina, é encontrado morto
O professor universitário, que estava sem vida desde terça-feira (14), teve corpo identificado nesta segunda-feira
Danilo Pereira, brasileiro desaparecido na Argentina, é encontrado morto
O professor universitário, que estava sem vida desde terça-feira (14), teve corpo identificado nesta segunda-feira
Alckmin recorre a ganho de produtividade com mais tecnologias para justificar fim da 6x1
Vice-presidente afirma que modernização industrial permite redução de jornada de trabalho no país
Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste
Pequena parte do Centro-Oeste também pode ser atingida
Velório de Gerardo Renault, pai de Ana Paula, acontece em Belo Horizonte nesta segunda
Corpo será velado no Salão Nobre da ALMG; enterro acontece no Cemitério do Bonfim
Carro fica sem totalmente destruído após colisão em São Paulo
Segundo testemunhas, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Duas pessoas ficaram feridas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.