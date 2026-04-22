Menino teve queimaduras de segundo e terceiro graus - Reprodução/Redes sociais

Menino teve queimaduras de segundo e terceiro grausReprodução/Redes sociais

Publicado 22/04/2026 13:36

Um menino de 6 anos sofreu queimaduras em 15% do corpo após o celular que utilizava explodir na sua mão. O caso aconteceu nesta terça-feira (21), no bairro da Várzea, no Recife, Pernambuco.

A criança manuseava o aparelho conectado à tomada quando a explosão teve início. Também houve um princípio de incêndio no colchão onde o menino estava. A mãe já teria alertado que o carregador do dispositivo apresentava problemas e tentado impedir que o filho utilizasse o celular.



O menino apresentou queimaduras de segundo e terceiro graus nas mãos, braços, peito e axila.

A mãe prestou os primeiros socorros e levou a criança para a UPA da Caxangá, no Recife. Em seguida, devido a gravidade das queimaduras, o menino foi encaminhado para o Hospital da Restauração, também na capital pernambucana.