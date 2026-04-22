Publicado 22/04/2026 13:34

Duas crianças morreram afogadas enquanto brincavam no rio Ribeira, na tarde de terça-feira (21), no município de Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Os dois eram primos e não sabiam nadar.

As vítimas foram identificadas como N.S.B., de 9 anos, e M.S.M., de 12. Eles brincavam no rio acompanhados de dois adultos e outras três crianças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h. Informações iniciais davam conta que as crianças estavam em uma boia que teria virado, mas os militares não encontram o objeto. Os corpos foram encontrados por volta das 20h.

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura de Almirante Tamandaré, cidade de um dos garotos Nicolas, manifestou pesaro. O Colégio Zacarias, onde a outra criança estudava, também prestou homenagens.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso, mas não vê indícios de que tenha havido crime.