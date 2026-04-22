Prêmio busca valorizar trabalhos autorais que retratam realidades pouco representadas na fotografia contemporânea - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Prêmio busca valorizar trabalhos autorais que retratam realidades pouco representadas na fotografia contemporâneaMarcello Casal Jr. / Agência Brasil

Publicado 22/04/2026 13:23

O vencedor do concurso “Prix Photo” irá ganhar uma residência artística de dois meses na França, no espaço Diaphane, além de uma bolsa de R$12 mil para cobrir as despesas durante o programa. O prêmio é destinado a fotógrafos amadores e profissionais de todas as regiões do Brasil. Para concorrer, os candidatos devem inscrever uma série de dez fotos com tema livre.

O prêmio busca valorizar trabalhos autorais que retratam realidades pouco representadas na fotografia contemporânea. O uso de inteligência artificial é permitido, contanto que identificável e reivindicado como abordagem artística. Serão quatro trabalhos premiados: três escolhidos por um júri especializado e um por votação popular. As inscrições ficam abertas até segunda-feira, 04 de maio.

O edital do prêmio e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial do concurso

Para concorrer ao primeiro lugar, é necessário conhecimento intermediário de francês ou inglês. O segundo colocado terá seu trabalho exposto no Festival FotoRio; o terceiro receberá mentoria profissional com o Ateliê Oriente. Já a série fotográfica escolhida pelo público será tema de um texto crítico escrito por um profissional da área. A edição de 2026 do “Prix Photo” é co-realizada pela rede de Alianças Francesas no Brasil, com apoio institucional da Embaixada da França no Brasil.