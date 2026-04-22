Prêmio busca valorizar trabalhos autorais que retratam realidades pouco representadas na fotografia contemporâneaMarcello Casal Jr. / Agência Brasil
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