Dias Toffoli vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o Banco Master - Rosinei Coutinho / STF

Dias Toffoli vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o Banco MasterRosinei Coutinho / STF

Publicado 22/04/2026 12:28

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), se declarou suspeito para julgar a manutenção das prisões preventivas de investigados no caso do Banco Master . Entre os presos, está o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. O placar está em 2 a 0 até o momento.

Toffoli vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o caso do Banco Master desde que deixou a relatoria, após seu nome ser citado em diálogos obtidos no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro.

O ministro Luiz Fux votou para manter as prisões preventivas. Ele acompanhou André Mendonça, que é relator do processo e determinou as prisões na semana passada. Com isso, o placar está em 2 a 0 até o momento.



O caso está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que começou nesta quarta-feira, às 11 horas, e vai até as 23h59 da sexta-feira.



Também integram o colegiado os ministros Gilmar Mendes e Kássio Nunes Marques, que ainda vão votar.