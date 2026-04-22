Toffoli vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o caso do Banco Master desde que deixou a relatoria, após seu nome ser citado em diálogos obtidos no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro.
O ministro Luiz Fux votou para manter as prisões preventivas. Ele acompanhou André Mendonça, que é relator do processo e determinou as prisões na semana passada. Com isso, o placar está em 2 a 0 até o momento.
O caso está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que começou nesta quarta-feira, às 11 horas, e vai até as 23h59 da sexta-feira.
Também integram o colegiado os ministros Gilmar Mendes e Kássio Nunes Marques, que ainda vão votar.
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