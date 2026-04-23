Volante da Mega-Sena. Foto: Daniel Castelo Branco - Daniel Castelo Branco

Volante da Mega-Sena. Foto: Daniel Castelo BrancoDaniel Castelo Branco

Publicado 23/04/2026 08:52

As seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 70 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.