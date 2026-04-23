Hugo Motta afirmou que relatório está definitivamente agendado para o dia 4 de maio - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Hugo Motta afirmou que relatório está definitivamente agendado para o dia 4 de maio Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 23/04/2026 17:17 | Atualizado 23/04/2026 17:28

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que está definitivamente agendada para o dia 4 de maio a publicação do relatório do projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos. O parecer do relator, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), seria divulgado nesta semana, mas o governo federal pediu mais tempo.

As declarações ocorreram à imprensa, nesta quinta-feira (23), em Brasília. "Desde o meu almoço com o presidente Lula, nós alinhamos que o projeto que seria votado, discutido previamente, claro, e depois votado, seria o projeto relatado pelo deputado Arnaldo Jardim. O Arnaldo tem dialogado com o governo, com o setor de mineração, tem ouvido a todos e tem procurado fazer um trabalho de muita ausculta", disse.

Motta acrescentou: "O relatório deverá ser apresentado no dia 4 de maio. O governo pediu um tempo a mais. Tinha solicitado 15 dias no início do mês, solicitou um pouco mais de tempo. Mas agora será definitivo, nós queremos apresentar o relatório na semana do dia 4 e levá-lo à votação."