Alexandre de Moraes determinou prazo de 15 dias para as alegações finais na ação penal Valter Campanato / Agência Brasil
Moraes abre prazo para alegações finais e ação contra Eduardo Bolsonaro entra na reta final
Ex-deputado responde por coação no curso do processo no período que antecedeu o julgamento da trama golpista
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