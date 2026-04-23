Daniel Vorcaro teve saída autorizada nesta quarta (23) pelo Supremo Tribunal Federal - Secretaria da Administração Penitenciária-SP

Daniel Vorcaro teve saída autorizada nesta quarta (23) pelo Supremo Tribunal Federal Secretaria da Administração Penitenciária-SP

Publicado 23/04/2026 17:33 | Atualizado 23/04/2026 17:34

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou por exames em um hospital de Brasília nesta quinta-feira (23). O empresário ingressou no DF Star por volta das 12h50 e permaneceu no local até às 14h15, sob forte escolta. Após os procedimentos, o investigado retornou para a Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre prisão preventiva por suspeita de fraudes financeiras.

A saída acabou autorizada nesta quarta-feira (22) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, após o banqueiro relatar mal-estar na cela. Segundo a defesa, Vorcaro recebeu atendimento médico inicial na prisão e relatou ter urinado sangue. Caso os resultados apontem um quadro de saúde grave, os advogados avaliam encaminhar à Suprema Corte um pedido de conversão da custódia para prisão domiciliar.

Vorcaro está detido desde o dia 4 de março. A ordem de prisão ocorreu após a Polícia Federal entregar provas de que o banqueiro mantinha um braço armado para ameaçar adversários e invadir sistemas de órgãos de investigação. No último dia 19, ele acabou transferido de helicóptero de uma penitenciária federal para a carceragem da PF para facilitar as negociações de um eventual acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR).