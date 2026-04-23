Daniel Vorcaro teve saída autorizada nesta quarta (23) pelo Supremo Tribunal Federal Secretaria da Administração Penitenciária-SP
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Parecer de relator seria divulgado nesta semana, mas o governo federal pediu mais tempo
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Policiais em patrulhamento observaram o homem caminhando em uma situação de risco próximo às margens da SP-310
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Grupo é suspeito de faturar US$ 20 milhões com falsas promessas de asilo na Flórida; xerife aponta extorsão e mentiras
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