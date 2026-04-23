Após acordar da cirurgia, Bianca teve dificuldade para respirar e foi intubada - Redes Sociais / Reprodução

Após acordar da cirurgia, Bianca teve dificuldade para respirar e foi intubada Redes Sociais / Reprodução

Publicado 23/04/2026 19:54 | Atualizado 23/04/2026 19:56

Uma empresária morreu na última segunda-feira (20), após realizar três cirurgias estéticas no mesmo dia em um hospital na zona sul de São Paulo. Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, foi até o Hospital Saint Peter para realizar uma lipoescultura, uma abdominoplastia e uma mastopexia.

O marido de Bianca contou que ela pesquisou por vários meses por profissionais para realizar os procedimentos e chegou até o cirurgião plástico Seung Lee. O Estadão procurou o hospital e o médico responsável e aguarda retorno.

A cirurgia teria ocorrido dentro da normalidade e foi finalizada por volta das 21h. Segundo a equipe médica, Bianca foi encaminhada à sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), onde despertou e pediu para avisarem o marido. Em seguida, ela apresentou quadro súbito caracterizado por engasgo e dificuldade respiratória e foi submetida à intubação e a manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 1 hora e 40 minutos.

Segundo informações do boletim de ocorrência (B.O.), obtido pelo Estadão, o médico Seung Lee afirmou que realiza procedimentos estéticos e reparadores há aproximadamente 10 anos e se autointitula especialista na área. Em depoimento, ele disse que, ao longo de sua carreira, esta foi a primeira ocorrência de óbito em procedimento cirúrgico sob sua responsabilidade.

Ainda de acordo com o B.O., o representante do Hospital Saint Peter informou que a instituição credencia equipes médicas para a realização de cirurgias plásticas eletivas. Segundo ele, todas possuem Registro de Qualificação de Especialista (RQE), requisito necessário para a execução dos procedimentos.

A instituição informou ainda que o médico atua junto ao hospital há aproximadamente 8 anos realizando em média 2 a 3 cirurgias semanais, e nunca havia registrado nenhuma intercorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação pelo 16º Distrito Policial (Vila Clementino).