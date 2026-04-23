Brasileiros criticaram o anúncio alegando que era uma tentativa de roubar um 'patrimônio' brasileiro - Facebook/Reprodução

Brasileiros criticaram o anúncio alegando que era uma tentativa de roubar um 'patrimônio' brasileiroFacebook/Reprodução

Publicado 23/04/2026 19:28 | Atualizado 23/04/2026 19:28

A Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem) declarou nesta quinta-feira (23), que o cachorro caramelo é uma das "raças" nacionais do país, para a revolta de brasileiros nas redes sociais.

O cachorro caramelo foi adicionado a uma lista da Procuradoria de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do México (Propaem) que já contava com outras três raças: Xoloitzcuintli, Calupoh e os pequenos chihuahua. Esses vira-latas são conhecidos como "perritos amarillos" no México, mas, na comunicação do Propaem, eles foram chamados pelo nome "brasileiro", caramelo.

Segundo a instituição do governo mexicano, os objetivos da inclusão do cachorro caramelo na lista são estimular a adoção desses animais e combater o preconceito contra os vira-latas, os cães sem raça definida.

No Brasil, o vira-lata caramelo se tornou xodó nas redes sociais, sendo apontado pelos internautas como um dos símbolos do País. Um projeto que propõe a transformação do animal em patrimônio cultural imaterial brasileiro tramita na Câmara dos Deputados e uma lei parecida, 15.392/2026, que já foi aprovada no Estado de São Paulo.

O vira-lata até virou protagonista de filme: Caramelo (2025), produzido pela Netflix Brasil, com Rafael Vitti e o cão Amendoim como protagonistas.

Em publicações nas redes sociais, brasileiros criticaram o anúncio do governo mexicano, alegando que era uma tentativa de roubar um "patrimônio" brasileiro. No entanto, o animal não é exclusivo do Brasil, nem do México, sendo uma mistura de diferentes raças ao longo de séculos que está presente em diversos países.