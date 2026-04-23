Brasileiros criticaram o anúncio alegando que era uma tentativa de roubar um 'patrimônio' brasileiroFacebook/Reprodução
Governo do México reconhece cachorro caramelo como raça mexicana e brasileiros reagem
Câmara dos Deputados do Brasil já tem projeto que propõe a transformação do animal em patrimônio cultural imaterial
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PF faz operação contra uso de imagem e símbolo da corporação para extorsão de empresários
Suspeitos poderão responder por associação criminosa, estelionato digital e uso indevido de símbolo público
TSE decide que proibição a voto de presos provisórios não valerá em 2026
Corte barra aplicação imediata da Lei Antifacção por falta de tempo hábil para adaptar sistemas; regra da anualidade preserva pleito deste ano
STF volta a julgar compra de terras por estrangeiros
Ministros favoráveis à lei ressaltaram que a maioria dos países controla a compra de terras rurais por imigrantes
Vorcaro é submetido a exames e retorna para prisão na PF
Banqueiro alega ter urinado sangue; saída foi autorizada pelo STF para realização de bateria de testes em hospital de Brasília
Moraes abre prazo para alegações finais e ação contra Eduardo Bolsonaro entra na reta final
Ex-deputado responde por coação no curso do processo no período que antecedeu o julgamento da trama golpista