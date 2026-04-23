Presidente Lula - Reprodução/ redes sociais

Presidente LulaReprodução/ redes sociais

Publicado 23/04/2026 20:45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por dois procedimentos médicos, nesta sexta-feira (24), em São Paulo, conforme comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. As intervenções ocorrerão no Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com o governo, Lula será submetido à retirada de uma queratose na cabeça, uma lesão de pele caracterizada pelo acúmulo de tecido causado, em geral, pela exposição solar ao longo dos anos. O procedimento será feito por cauterização e é considerado simples e rápido.

Além disso, o presidente realizará uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar, condição que provoca dor e inflamação nos tendões e pode limitar os movimentos da mão.

Segundo a Secom, ambos os procedimentos são eletivos, de baixa complexidade e não exigem preparação prévia nem período de repouso após a realização. A expectativa do governo é que Lula mantenha sua rotina de trabalho normalmente após as intervenções.

Ainda conforme o comunicado, o presidente embarca para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23) e deve permanecer na cidade durante o fim de semana, com possibilidade de retorno a Brasília já no domingo (26).