Presidente LulaReprodução/ redes sociais
Presidente Lula fará procedimentos na cabeça e tratará tendinite
De acordo com comunicado oficial, intervenções médicas programadas; agenda será ajustada temporariamente
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