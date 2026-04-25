Parada Gay de SP vai completar 30 anosAFP
Parada do Orgulho LGBT+ de SP exaltará importância do voto
Tema escolhido pela organização foi 'A rua convoca, a urna confirma'
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Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 100 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h
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Droga estava em carreta; motorista acabou preso
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Discussão aconteceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (24)
Ministério da Saúde alerta sobre o risco de sarampo na Copa do Mundo
Segundo a pasta, eventos internacionais como a Copa reúnem muitas pessoas e aumentam o fluxo de viajantes entre países e continentes
Após ser criticado por acordo sobre terras raras com EUA, Caiado diz que Lula 'vende o Brasil'
Ex-governador rebate ataques do Planalto e defende processamento de minérios em solo goiano para gerar tecnologia e renda
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