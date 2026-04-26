Libanês foi preso por agentes da Polícia Federal Érica Martin / Arquivo O Dia
O preso foi condenado pelas autoridades libanesas por tráfico internacional de drogas e estava foragido. O grupo criminoso ao qual pertencia era investigado com a cooperação das agências Eurojust e Europol — além das polícias da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Brasil e Colômbia — por suas atividades ilícitas na Albânia, na América e em países europeus.
O nome do criminoso não foi divulgado.
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