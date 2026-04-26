Libanês foi preso por agentes da Polícia Federal - Érica Martin / Arquivo O Dia

Libanês foi preso por agentes da Polícia Federal Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 26/04/2026 13:25

Um traficante libânes, que era alvo de investigação internacional, foi preso pela Polícia Federal do Brasil na noite deste sábado (25). O criminoso teve sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal e aguarda, à disposição da Justiça brasileira, pelos trâmites do seu processo de extradição.



O preso foi condenado pelas autoridades libanesas por tráfico internacional de drogas e estava foragido. O grupo criminoso ao qual pertencia era investigado com a cooperação das agências Eurojust e Europol — além das polícias da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Brasil e Colômbia — por suas atividades ilícitas na Albânia, na América e em países europeus.



O nome do criminoso não foi divulgado.