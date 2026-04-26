Droga foi apreendida em caminhão na BR-163 - Divulgação / PRF

Droga foi apreendida em caminhão na BR-163Divulgação / PRF

Publicado 26/04/2026 12:08

A Polícia Federal Rodoviária apreendeu, neste sábado (25), 12,6 toneladas de maconha que estavam escondidas no meio da carga transportada por um caminhão. Essa foi a maior quantidade da droga retida pela PRF em 2026. O material seria levado de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até Curitiba, no Paraná, mas foi interceptada antes mesmo de sair do estado.

A instituição destacou a importância de uma atuação estratégica no estado do Mato Grosso do Sul. A região faz fronteira com outros países e, por isso, é a porta de entrada para que substâncias ilícitas circulem nas rodovias federais e cheguem às grandes cidades do Brasil.

O motorista, residente do Rio Grande do Sul, sofreu a abordagem na BR-163, entre os municípios de Dourados e Caarapó. Ao ser encontrado com a droga, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

A ação também contou com o apoio do Exército.