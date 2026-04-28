Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial no Sacomã - Marco Antonio / Google Maps

Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial no SacomãMarco Antonio / Google Maps

Publicado 28/04/2026 14:53

Uma denúncia anônima sobre uma pessoa que supostamente estava sendo mantida em cárcere privado em um imóvel na zona sul de São Paulo terminou em uma apreensão de 11 mil anabolizantes, além de canetas emagrecedoras. O caso aconteceu na segunda-feira (27) no bairro Jardim Maria Estela.



De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi até o endereço da denúncia e teve a entrada no local autorizada por um homem que se disse responsável pelo imóvel.



Ainda segundo a coorporação, não havia vítima de cárcere privado no local. Porém, os agentes encontraram diversas caixas com anabolizantes e canetas emagrecedoras durante as buscas.



A polícia informou que havia caixas com testosterona, anabolizantes em comprimidos e hormônio de crescimento. Os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia.



Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial, no bairro do Sacomã. Eles prestaram depoimento e foram liberados pela polícia. O casal será investigado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos terapêuticos ou medicinais.

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