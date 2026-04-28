Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial no SacomãMarco Antonio / Google Maps
De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi até o endereço da denúncia e teve a entrada no local autorizada por um homem que se disse responsável pelo imóvel.
Ainda segundo a coorporação, não havia vítima de cárcere privado no local. Porém, os agentes encontraram diversas caixas com anabolizantes e canetas emagrecedoras durante as buscas.
A polícia informou que havia caixas com testosterona, anabolizantes em comprimidos e hormônio de crescimento. Os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia.
Além do homem, uma mulher que também estava no local foi levada para o 26º Distrito Policial, no bairro do Sacomã. Eles prestaram depoimento e foram liberados pela polícia. O casal será investigado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos terapêuticos ou medicinais.
Denúncia de cárcere privado leva à apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras em SP
Itens foram apreendidos e encaminhados para a perícia
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