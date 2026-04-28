Acidente aconteceu na Usina Fotovoltaica da Refinaria Gabriel Passos da Petrobras em BetimHugo Carvalho / Google Maps
Acidente em refinaria da Petrobras deixa trabalhador gravemente ferido
Segundo o sindicato, funcionário teve quadro agravado nesta terça-feira (28)
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Denúncia de cárcere privado leva à apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras em SP
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