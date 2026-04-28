'As pessoas foram multadas porque não tinham informação. O que leva a uma ideia de pegadinha', diz BoulosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Boulos vê ajustes no free flow como reparação: 'Não se pode trabalhar com pedágio pegadinha'
Atualizações na tarifa eletrônica foram implementadas nesta terça (28)
Acidente em refinaria da Petrobras deixa trabalhador gravemente ferido
Segundo o sindicato, funcionário teve quadro agravado nesta terça-feira (28)
Denúncia de cárcere privado leva à apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras em SP
Itens foram apreendidos e encaminhados para a perícia
Romeu Zema diz que, se eleito, pode reduzir os juros pela metade em até 12 meses
Defesa de corte de gastos e críticas ao governo Lula marcaram discurso na Agrishow
Redução da jornada vai favorecer o empreendodorismo, diz ministro
Com tempo livre, as pessoas terão autonomia para consumir e empreender
João Campos lidera contra Raquel Lyra em PE, aponta pesquisa Genial/Quaest
Apesar de desvantagem na disputa eleitoral, gestão da governadora é aprovada pela 62% dos pernambucanos