Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comemora o aniversário de 45 anos no dia 30 de abril - Reprodução/Redes sociais

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comemora o aniversário de 45 anos no dia 30 de abril Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/05/2026 14:09 | Atualizado 01/05/2026 14:13

Vestindo uma camiseta branca com a frase "Pai de menina", o pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, comemorou, nesta sexta-feira (1°), a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria pelo Congresso. "Foi um dia daqueles que a gente nunca mais esquece", enfatizou em um vídeo de pouco mais de um minuto e meio postado nas redes sociais, ressaltando que se tratou também da data de seu aniversário.

A vitória, segundo Flávio, representa um novo começo para "centenas de famílias brasileiras". "Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo o meu pai", disse ele sobre Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e passa por uma cirurgia no ombro.



A vida cotidiana das famílias afetadas por prisões extensas será retomada, conforme o pré-candidato, mesmo que os "traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes ainda levem um tempo para se cicatrizar". "E uma coisa eu digo para cada um de vocês com ainda mais certeza depois de ontem: o Brasil tem futuro, sim. E ele está logo aqui na frente", concluiu.