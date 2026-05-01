Hugo Motta disse estar compromissado em dar uma resposta sobre a PECDivulgação/ Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Hugo Motta convoca sessões para acelerar PEC da escala 6x1
Presidente da Câmara dos Deputados prevê aprovação ainda em maio
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Decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e assinada por Hugo Motta
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