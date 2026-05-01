Lula diz que determinou 'pronto apoio federal' a PE por causa de fortes chuvasMarcelo Camargo / Agência Brasil
Lula diz que determinou 'pronto apoio federal' a PE por causa de fortes chuvas
Na rede social X, presidente afirmou ter conversado sobre o assunto com o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e com o senador Humberto Costa (PT-PE)
Lula diz que determinou 'pronto apoio federal' a PE por causa de fortes chuvas
Na rede social X, presidente afirmou ter conversado sobre o assunto com o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e com o senador Humberto Costa (PT-PE)
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