Influenciador Eduardo Magrini, ex-padrasto de MC Ryan SP e conhecido como ’Diabo Loiro’ - Reprodução/ redes sociais

Influenciador Eduardo Magrini, ex-padrasto de MC Ryan SP e conhecido como ’Diabo Loiro’Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/05/2026 09:44

O influenciador Eduardo Magrini, ex-padrasto de MC Ryan SP e conhecido como "Diabo Loiro", é alvo de uma operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (8), por suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e outras práticas criminosas.

Segundo os investigadores, Magrini também é suspeito de participar de um plano feito pela facção para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.



Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

O influenciador, que se apresentava nas redes sociais como produtor rural e contava com mais de 100 mil seguidores, foi preso em outubro do ano passado em ação contra empresários, agiotas, influencers e traficantes, em Campinas, interior de São Paulo.

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A "Operação Caronte" deflagrada hoje é resultado das investigações que identificaram empresas onde Magrini seria suspeito de promover lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes.



De acordo com as apurações, empresas do ramo de transporte e uma outra do ramo de rodeio, por meio de "laranjas", movimentaram recursos financeiros de origem falsa para dar aparência legal aos recursos ilícitos. A "Operação Caronte" deflagrada hoje é resultado das investigações que identificaram empresas onde Magrini seria suspeito de promover lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes.De acordo com as apurações, empresas do ramo de transporte e uma outra do ramo de rodeio, por meio de "laranjas", movimentaram recursos financeiros de origem falsa para dar aparência legal aos recursos ilícitos.





O filho de “Diabo Loiro”, Mateus Magrini, também é investigado e foi alvo das buscas. Ele é suspeito de movimentar recursos ilícitos por meio de uma empresa do ramo musical e de outras companhias, junto com

Os investigadores apontam que Magrini ostentava patrimônio milionário nas redes sociais, "sendo possível estabelecer o seu vínculo com as empresas em questão". Magrini é investigado desde 2016.O filho de “Diabo Loiro”, Mateus Magrini, também é investigado e foi alvo das buscas. Ele é suspeito de movimentar recursos ilícitos por meio de uma empresa do ramo musical e de outras companhias, junto com MC Ryan SP , que, segundo a Polícia Federal (PF), lidera um esquema envolvendo bets a serviço do tráfico internacional.

A partir dos resultados, a Justiça decretou o bloqueio de R$ 10 milhões das contas dos investigados, além do bloqueio de veículos e outros bens em nome dos suspeitos.

Até o momento, foram apreendidos veículos (caminhões e automóveis), valores em espécies e animais (bois e cavalos), dentre os quais o boi "Império", o terceiro mais bem ranqueado no Brasil.