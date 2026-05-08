Mulher foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da JustiçaDivulgação / PMMG
Suspeita de matar a filha de 2 anos envenenada é presa em MG
Ela estava foragida desde janeiro de 2024
Suspeita de matar a filha de 2 anos envenenada é presa em MG
Ela estava foragida desde janeiro de 2024
Márcio França sugere Tebet ou Marina como vice de Haddad em SP
Na visão do ex-ministro, desenho resolveria imbróglio na escolha de candidatos ao Senado
Cacique Raoni é internado em hospital de Mato Grosso
Instituto disse que as atividades do líder indígena estão suspensas e agradeceu as mensagens de apoio
Fies 2026: pré-selecionados em vagas remanescentes devem validar informações
Documentação pode ser entregue até segunda (11), no formato físico ou digital
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
Próximo sorteio acontecerá no sábado
Fiocruz obtém patente para tratamento contra malária resistente
Composto mostrou bons resultados no combate às formas graves da doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.