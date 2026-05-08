Mulher foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da Justiça - Divulgação / PMMG

Mulher foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da JustiçaDivulgação / PMMG

Publicado 08/05/2026 09:17

Uma mulher, de 29 anos, suspeita de envenenar a própria filha, de apenas 2, foi presa, nesta quinta-feira (7), em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava foragida desde janeiro de 2024, quando a Polícia Civil concluiu que a bebê havia sido envenanda.

A mulher estava com outro filho, de 1 ano, quando o mandado de prisão foi cumprido. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria circulado por diferentes bairros desde a expedição do mandado judicial. Os agentes procuraram a mãe da suspeita para assumir os cuidados do bebê encontrado com ela, mas recusou, afirmando que já cuidava de outro filho da mulher.

Na ocasião do suposto crime, a suspeita afirmou à polícia que a filha acordou de madrugada e disse que o irmão estava brigando com ela. A mulher teria pedido que ambos voltassem a dormir, e a criança teria retornado ao quarto. No dia seguinte, a menina estava com o corpo frio, secreção na boca e mãos e pés retorcidos.

Um tio da criança afirmou, na époa, que suspeitava da mãe e afirmou que a menina era saudável, ativa e feliz. De acordo com ele, a mulher costumava agredir os filhos.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.