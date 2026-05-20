Rafael teve o diagnóstico há cerca de seis anos e estava sem acesso à medicação desde que deixou a casa da famíliaRedes sociais / Reprodução
Jovem com esquizofrenia desaparecido há 11 dias é encontrado
Imagens da prefeitura de São Paulo permitiram identificar rapaz que circulava pela região
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