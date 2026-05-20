Ronaldo Caiado (PSD) participou, na manhã desta quarta-feira (20), da Marcha dos Prefeitos, em BrasíliaLula Marques/Agência Brasil
"Nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da profissão de presidente da República. A pessoa tem que estar lá com a posição de independência moral para governar o País e, com isso, resgatar a ordem institucional", declarou.
Mais cedo, durante seu discurso no evento, Caiado mencionou o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas não comentou explicitamente a relação entre Vorcaro e Flávio: "Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos", disse à plateia.
"O PSD construirá palanque em todos os Estados da Federação em uma candidatura independente no sentido de romper esse processo que está levando o brasileiro cada vez mais a desacreditar da política. Essa independência foi dada a cada Estado da Federação O PSD Nacional saberá construir o palanque do candidato Ronaldo Caiado no Estado de Pernambuco", disse o ex-governador.