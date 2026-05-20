Ronaldo Caiado (PSD) participou, na manhã desta quarta-feira (20), da Marcha dos Prefeitos, em Brasília - Lula Marques/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD) participou, na manhã desta quarta-feira (20), da Marcha dos Prefeitos, em BrasíliaLula Marques/Agência Brasil

Publicado 20/05/2026 13:00

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, participou na manhã desta quarta-feira (20), da Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Após evento, em fala com jornalistas, Caiado negou que tenha proferido uma indireta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao falar que pessoas contaminadas não podem chegar ao cargo de presidente.



"Nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da profissão de presidente da República. A pessoa tem que estar lá com a posição de independência moral para governar o País e, com isso, resgatar a ordem institucional", declarou.



Mais cedo, durante seu discurso no evento, Caiado mencionou o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas não comentou explicitamente a relação entre Vorcaro e Flávio: "Vorcaro contaminou todos os Poderes. Todos os Poderes estão envolvidos em escândalos", disse à plateia.

"A vida do candidato deve ser pública. A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República", continuou.

PSD construirá palanque em todos os Estados

Caiado também comentou com jornalistas a construção de suas alianças estaduais e a declaração da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), de que ela tem autonomia partido para definir os rumos políticos de 2026 no Estado:



"O PSD construirá palanque em todos os Estados da Federação em uma candidatura independente no sentido de romper esse processo que está levando o brasileiro cada vez mais a desacreditar da política. Essa independência foi dada a cada Estado da Federação O PSD Nacional saberá construir o palanque do candidato Ronaldo Caiado no Estado de Pernambuco", disse o ex-governador.



