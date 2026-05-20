Declaração de Wolney Queiroz foi realizada em entrevista ao programa Bom dia, ministroMarcelo Camargo/Agência Brasil
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Wolney Queiroz relatou que Previdência Social detectou desvios em regimes municipais e no banco em 2024
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