Mudança na recuperação da conta gov.br dá mais segurança ao usuário - Reprodução

Mudança na recuperação da conta gov.br dá mais segurança ao usuárioReprodução

Publicado 21/05/2026 13:44

São Paulo - O governo federal simplificou o processo para a recuperação da conta gov.br, em caso de perda ou troca do celular, para os usuários que utilizam a Verificação em Duas Etapas. A mudança entrou em vigor nesta quinta-feira, 21.

Agora, para usar, basta o usuário cadastrar um e-mail específico para esse processo, que pode ser o mesmo já utilizado na conta gov.br ou um endereço diferente, apenas para essa funcionalidade

Segundo o governo, o cadastro desse e-mail de recuperação é mais um passo de segurança, já que dificulta a ação criminosa e proporciona uma forma mais agilizada de retomar o acesso para quem usa a Verificação em Duas Etapas.

A recuperação da conta por e-mail estará disponível para os usuários que cadastrarem previamente um e-mail de recuperação no aplicativo gov.br no momento da ativação da Verificação em Duas Etapas. Para isso, é preciso atualizar o aplicativo para ter acesso a essa nova opção de restauração.

Como fazer?

- Estar com o aplicativo gov.br atualizado: atualize o aplicativo para ter acesso a esta opção de recuperação com e-mail.

- Informar dificuldade para gerar o código.

- Na etapa de verificação em duas etapas, clique em "estou com dificuldades para gerar o código" e siga os passos.

- Realizar o reconhecimento facial: para confirmar a sua identidade, durante o processo, será necessário concluir com sucesso o reconhecimento facial.

- Ter acesso ao e-mail cadastrado para recuperação da Verificação em Duas Etapas.

- Ao final, será necessário confirmar um código enviado para o seu e-mail.

Atualmente, o gov.br possibilita o acesso a mais de 4.600 serviços digitais federais e a outros mais de oito mil serviços de estados e municípios.