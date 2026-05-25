Corpo de Yasmin foi encontrado em uma estrada e apresentava marcas de disparos de arma de fogo - Reprodução / Redes sociais

Corpo de Yasmin foi encontrado em uma estrada e apresentava marcas de disparos de arma de fogoReprodução / Redes sociais

Publicado 25/05/2026 11:15

Uma jovem de 25 anos, identificada como Yasmim da Silva Santos, foi morta neste domingo (24) pelo ex-companheiro, em Vitória da Conquista, Bahia. Segundo a Polícia Civil, o homem retirou a vítima à força da casa de um familiar.

O corpo de Yasmin foi encontrado em uma estrada e apresentava marcas de disparos de arma de fogo. O caso foi registrado como feminicídio e está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios do município. O suspeito ainda não foi localizado.

Familiares de Yasmin relatam que o homem não aceitava o fim do relacionamento. As investigações buscam esclarecer o que ocorreu entre o momento em que Yasmin foi levada da casa do familiar e a localização do corpo, ocorrida durante a madrugada. A vítima deixa um filho de 6 anos.

A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.