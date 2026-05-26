Jaques Wagner não detalhou qual será a proposta defendida pelo governoCarlos Moura/Agência Senado
Objetivo é votar PEC do Banco Central, não ficar empurrando com a barriga, afirma Jaques Wagner
Texto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado há meses
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