Jaques Wagner não detalhou qual será a proposta defendida pelo governo - Carlos Moura/Agência Senado

Jaques Wagner não detalhou qual será a proposta defendida pelo governoCarlos Moura/Agência Senado

Publicado 26/05/2026 15:44

Brasília - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira, 26, que pretende votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata sobre a autonomia financeira do Banco Central (BC), e "não ficar empurrando" a matéria com a "barriga". O texto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado há meses.

"O objetivo é esse votar. Não é ficar empurrando com a barriga. Vamos votar", disse ele na manhã desta terça-feira. "Creio que na semana que vem, deve haver alguma sugestão a ser apresentada ao relator e ao presidente da CCJ", acrescentou, referindo-se Plínio Valério (PSDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA), respectivamente.

Wagner não quis dar detalhes sobre o que será apresentado e defendido pelo governo. Segundo ele, os termos ainda estão sendo costurados.

"A posição do governo está sendo construída. Estamos Conversando com o Banco Central, com a Fazenda, com o Ministério do Planejamento", disse o senador.