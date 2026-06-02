Pousos e decolagens foram suspensos nos aeroportos de Congonhas e GuarulhosReprodução

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Agência Brasil
Uma falha operacional provocou a suspensão de pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo na manhã desta terça-feira, 2, segundo informou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). O problema afetou decolagens e aterrissagens nos aeroportos de Guarulhos, na Região Metropolitana, e de Congonhas, na capital paulista.
Segundo o órgão do Comando da Aeronáutica, a falha foi uma “questão técnica externa”. Não foi informado quanto tempo durou a interrupção nem o número de voos impactados. As partidas e chegadas já foram retomadas, segundo nota da Força Aérea Brasileira (FAB).
De acordo com o Decea, foram tomadas as medidas de segurança cabíveis, “cumprindo todos os requisitos internacionais”.
Há quase dois meses, a cidade de São Paulo passou por um problema parecido, quando todos os aeroportos do estado foram afetados durante cerca de uma hora.