Enfermeira relata que vítima de rope jump apresentou sinais vitais depois de queda Reprodução de vídeo / Record

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Rio - Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, apresentou sinais vitais depois de ser lançada de uma ponte durante uma atividade de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo, sem estar presa à corda de segurança, no último sábado (13). A revelação foi feita por uma enfermeira que prestou os primeiros socorros à jovem em entrevista do "Domingo Espetacular", da Record. A jovem, entretanto, não resistiu e morreu. 
"Eu ralei toda a minha mão, porque lá tem uma ribanceira e só uma corda para a gente descer. Estava tudo cheio de barro. Fui descendo, descendo, nós andamos tudo", afirmou a enfermeira, que revelou como Maria Eduarda estava após a tragédia. 
"Vi que ela estava com a respiração ofegante, olhei a pupila dela que estava infelizmente dilatada, as duas, e vi pulsação. Estava bem fraco, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela. Tenho mania de brincar e falar: 'ninguém morre no meu plantão'. E falei para ela: 'Duda, ninguém morre no meu plantão'. Mesmo que eu não estivesse no meu plantão ali", disse emocionada. 
As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do caso. Seis pessoas foram conduzidas ao Distrito Policial de Limeira para prestar esclarecimentos, sendo que três permaneceram detidas.
Segundo a secretaria de Segurança Pública (SSP), os detidos têm 27, 32 e 42 anos e foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual - quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco. A SSP-SP não esclareceu se os detidos são os mesmos homens vistos nos vídeos que circulam nas redes sociais.