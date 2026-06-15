Enfermeira relata que vítima de rope jump apresentou sinais vitais depois de queda Reprodução de vídeo / Record
Enfermeira relata que vítima de rope jump apresentou sinais vitais depois de queda
Emocionada, profissional deu detalhes dos primeiros socorros à jovem durante o 'Domingo Espetacular'
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