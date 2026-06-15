Enfermeira relata que vítima de rope jump apresentou sinais vitais depois de queda - Reprodução de vídeo / Record

Enfermeira relata que vítima de rope jump apresentou sinais vitais depois de queda Reprodução de vídeo / Record

Publicado 15/06/2026 08:38

"Eu ralei toda a minha mão, porque lá tem uma ribanceira e só uma corda para a gente descer. Estava tudo cheio de barro. Fui descendo, descendo, nós andamos tudo", afirmou a enfermeira, que revelou como Maria Eduarda estava após a tragédia.

"Vi que ela estava com a respiração ofegante, olhei a pupila dela que estava infelizmente dilatada, as duas, e vi pulsação. Estava bem fraco, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela. Tenho mania de brincar e falar: 'ninguém morre no meu plantão'. E falei para ela: 'Duda, ninguém morre no meu plantão'. Mesmo que eu não estivesse no meu plantão ali", disse emocionada.

Segundo a secretaria de Segurança Pública (SSP), os detidos têm 27, 32 e 42 anos e foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual - quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco. A SSP-SP não esclareceu se os detidos são os mesmos homens vistos nos vídeos que circulam nas redes sociais.