Segundo denúncia, Eduardo tentou interferir na ação que apura a tentativa de golpe de Estado - Saul Loeb / AFP

Segundo denúncia, Eduardo tentou interferir na ação que apura a tentativa de golpe de EstadoSaul Loeb / AFP

Publicado 15/06/2026 11:58

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido da Defensoria Pública da União (DPU) e manteve para a terça-feira, 16, o julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Eduardo responde à acusação de coação no curso do processo.

Segundo a denúncia, ele teria atuado para tentar interferir no andamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, processo que resultou na condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).