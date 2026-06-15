Segundo pesquisa, 41% consideram governo Lula como ruim ou péssimo e 38% avaliam como ótimo ou bom - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo pesquisa, 41% consideram governo Lula como ruim ou péssimo e 38% avaliam como ótimo ou bomMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/06/2026 08:48

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado como culpado pelas recomendações dadas pelo governo dos Estados de impor novas tarifas contra produtos brasileiros por 42% dos entrevistados. Outros 39% disseram que a culpa é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Flávio e Lula estão empatados tecnicamente, apesar de o senador estar numericamente à frente como o principal culpado pela recomendação dada pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Outros 11% dizem que não é culpa nem de Lula, nem de Flávio, mas uma decisão tomada pelos Estados Unidos de forma independente.



Outra decisão recente do governo norte-americano sobre o Brasil - a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas - também foi medida pela pesquisa. Para 37%, a decisão vai ameaçar a segurança dos brasileiros. Outros 30% disseram que a classificação, na verdade, vai melhorar a segurança dos brasileiros. Para 23%, não vai mudar nada.

Aprovação ao governo Lula supera desaprovação pela 1ª vez em 4 meses

A aprovação ao governo do presidente Lula superou a desaprovação pela primeira vez em quatro meses.



De acordo com o levantamento, a gestão petista é aprovada por 48% dos eleitores, contra 47% que desaprovam, um empate dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, de 25 de maio, o governo era desaprovado por 48% e aprovado 47% da população.



Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 4%.

Avaliação do governo

41% consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo, oscilação de 1 ponto percentual a mais do que o levantamento divulgado em maio, que foi de 40%.



Já os entrevistados que avaliam o atual governo como ótimo ou bom são 38%, ante 37% da mostra anterior, enquanto os que consideram como regular são 21%, em maio eram 22%. Não sabem ou não responderam somam 1%.

Situação econômica do País

A maioria dos brasileiros, 49%, acredita que a situação econômica do País é ruim ou péssima.



Segundo o levantamento, são 19% os eleitores que consideram a economia brasileira como ótima ou boa, enquanto 31% acham que a situação está regular. Não sabem ou não responderam somam 1%.



A pesquisa também mostra que 42% dos brasileiros dizem não estar endividados, enquanto 33% dizem ter compromissos financeiros, mas estão adimplentes, e 25% têm dívidas atrasadas há mais de 30 dias.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.