Segundo pesquisa, 41% consideram governo Lula como ruim ou péssimo e 38% avaliam como ótimo ou bomMarcelo Camargo/Agência Brasil
Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Flávio e Lula estão empatados tecnicamente, apesar de o senador estar numericamente à frente como o principal culpado pela recomendação dada pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Outros 11% dizem que não é culpa nem de Lula, nem de Flávio, mas uma decisão tomada pelos Estados Unidos de forma independente.
Outra decisão recente do governo norte-americano sobre o Brasil - a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas - também foi medida pela pesquisa. Para 37%, a decisão vai ameaçar a segurança dos brasileiros. Outros 30% disseram que a classificação, na verdade, vai melhorar a segurança dos brasileiros. Para 23%, não vai mudar nada.
De acordo com o levantamento, a gestão petista é aprovada por 48% dos eleitores, contra 47% que desaprovam, um empate dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, de 25 de maio, o governo era desaprovado por 48% e aprovado 47% da população.
Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 4%.
Já os entrevistados que avaliam o atual governo como ótimo ou bom são 38%, ante 37% da mostra anterior, enquanto os que consideram como regular são 21%, em maio eram 22%. Não sabem ou não responderam somam 1%.
Segundo o levantamento, são 19% os eleitores que consideram a economia brasileira como ótima ou boa, enquanto 31% acham que a situação está regular. Não sabem ou não responderam somam 1%.
A pesquisa também mostra que 42% dos brasileiros dizem não estar endividados, enquanto 33% dizem ter compromissos financeiros, mas estão adimplentes, e 25% têm dívidas atrasadas há mais de 30 dias.
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