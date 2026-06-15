Corpo da jovem foi velado neste domingo (16)Reprodução / Redes sociais

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O corpo da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu após ser lançada de uma ponte de cerca de 40 metros de altura durante a prática de rope jump, sem a corda, foi velado neste domingo (16), em Jandira, São Paulo. Em seguida, o enterro aconteceu no cemitério municipal da cidade.
Maria Eduarda trabalhava em uma academia. A jovem tinha formação em educação física e gestão esportiva e compartilhava a paixão por atividades ao ar livre nas redes sociais.
Horas antes de morrer, a mulher chegou a publicar um story em seu Instagram com a legenda: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?"
A jovem morreu por politraumatismo após uma queda livre de 40 metros da Ponte do Esqueleto.
Entenda o caso

O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.
 
 
 
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O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.
Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".

A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão".
As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do caso.