Corpo da jovem foi velado neste domingo (16) - Reprodução / Redes sociais

Corpo da jovem foi velado neste domingo (16)Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2026 09:09

Maria Eduarda trabalhava em uma academia. A jovem tinha formação em educação física e gestão esportiva e compartilhava a paixão por atividades ao ar livre nas redes sociais.

A jovem morreu por politraumatismo após uma queda livre de 40 metros da Ponte do Esqueleto.

Entenda o caso



O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.







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O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão. O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.

Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".



A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão".

As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do caso.