Homem tomou conhecimento da duplicidade do RG quanto tentou solicitar emissão da 2ª via do documentoIlustração
Homem será indenizado após usar RG de outra pessoa por quase quinze anos
Justiça reconheceu que ele deverá ser compensado por erro administrativo
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Pablo Marçal cobra R$ 497 para ver jogo do Brasil com ele
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Apesar de queda de 19,5% em 14 anos, levantamento mostra que índice tem subido desde 2020
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Medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19)
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