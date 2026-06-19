Decisão não deixa claro se o próprio senador Jaques Wagner compareceu ao show - Montagem feita com imagens de Reprodução / Redes sociais

Decisão não deixa claro se o próprio senador Jaques Wagner compareceu ao showMontagem feita com imagens de Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/06/2026 10:39

A Polícia Federal afirmou que o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, recebeu ingressos de camarote para um show da cantora Taylor Swift em 2023. O parlamentar foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero

A investigação aponta que os bilhetes de camarote teriam sido adquiridos por Augusto Ferreira Lima, empresário e ex-sócio do Banco Master, pelo valor de R$ 63.339. Na decisão, a PF diz que Augusto orientou a secretária a adquirir os ingressos, que foram comprados pela empresa REAG Investimentos S.A. e dados a familiares do parlamentar.

A decisão não deixa claro se o próprio senador Jaques Wagner compareceu ao show e se também teriam sido comprados ingressos para um show da Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Operação Compliance Zero

A PF deflagrou, nesta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo principal de busca e apreensão o senador Jaques Wagner.

A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.

A matéria não conseguiu contato com a defesa do senador. O espaço segue aberto.