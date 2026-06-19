Decisão não deixa claro se o próprio senador Jaques Wagner compareceu ao showMontagem feita com imagens de Reprodução / Redes sociais
Jaques Wagner ganhou ingressos de camarote para show de Taylor Swift, aponta PF
Bilhetes teriam sido adquiridos pelo valor de R$ 63.339; parlamentar foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero
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Medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19)
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