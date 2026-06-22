Caminhão passou por cima do veículo menorReprodução
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Veículo perdeu o controle ao descer uma via interna e atingiu caminhonete em Congonhas (MG)
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