Caminhão passou por cima do veículo menor - Reprodução

Caminhão passou por cima do veículo menorReprodução

Publicado 22/06/2026 12:06

Um homem, identificado como Herman Bittencourt Baeta, de 50 anos, morreu esmagado, neste domingo (21), após ser atingido por um caminhão-pipa, que atingiu a caminhonete que ele dirigia em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.

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O caminhão-pipa, com capacidade para armazenar 50 mil litros de água, apresentou uma falha no sistema de frenagem durante o trabalho, aponta o Corpo de Bombeiros. O veículo ficou desgovernado e desceu uma via interna, quando atingiu a caminhonete.

O caminhão passou por cima do veículo menor e, com o impacto, a cabine da caminhonete ficou sob as rodas dianteiras do veículo, destruindo completamente o automóvel. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local.

Herman era casado e deixa dois filhos. A mineradora lamentou a morte do trabalhador e disse que está prestando a assistência necessária aos familiares da vítima.