Imagens de câmera de segurança mostram o momento - Reprodução

Imagens de câmera de segurança mostram o momentoReprodução

Publicado 24/06/2026 09:44 | Atualizado 24/06/2026 10:01

Um homem matou ao menos quatro pessoas a facadas, nesta terça-feira (23), em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais. O criminoso foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar (PM) suspeita de um surto psicótico.



O ataque ocorreu por volta das 14h40. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas eram uma mulher e três homens, vizinhos do agressor. Os envolvidos não tiveram as identidades divulgadas.

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Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem chega de moto a um posto de combustíveis com uma faca e é convencido pelos frentistas a deixar o local. Minutos depois, o criminoso chegou a outro estabelecimento e atingiu uma vítima com golpes de faca no peito e no ombro.

Segundo informações da PM, os agentes balearam e contiveram o homem. Os militares o encaminharam ao Hospital São João Batista em estado grave, mas ele não resistiu aos ferimentos e deu entrada já sem vida no local. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

Além das vítimas fatais, outra pessoa deu entrada no hospital com ferimentos leves. O estado de saúde dela é estável. Os velórios devem acontecer nesta quarta-feira (24).

A motivação do ataque ainda será investigada pela Polícia Civil.