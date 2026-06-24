Márcio França quer se candidatar a governador para impedir que Tarcísio vença em 1º turnoRicardo Stuckert/ PR
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