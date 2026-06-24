Márcio França quer se candidatar a governador para impedir que Tarcísio vença em 1º turno - Ricardo Stuckert/ PR

Márcio França quer se candidatar a governador para impedir que Tarcísio vença em 1º turnoRicardo Stuckert/ PR

Publicado 24/06/2026 10:29

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai se reunir com o ex-ministro Márcio França (PSB) em Brasília em uma tentativa de bater o martelo e definir a chapa que concorrerá ao governo de São Paulo. Segundo integrantes do PT paulista, a previsão é que o encontro ocorra nesta quarta-feira, 24, e também conte com as presenças de Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lula disse a aliados no final do maio que gostaria de ver França como vice de Haddad. Inicialmente, o pessebista insistia em ser candidato ao Senado. Com Simone Tebet (PSB) confirmada em uma das vagas, ele disputava a segunda com Marina Silva (Rede).

Após Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) anunciarem neste final de semana que não serão candidatos ao Executivo paulista, França passou a se movimentar para disputar o Bandeirantes.

O principal argumento dele é que, sem uma terceira via em São Paulo, a eleição fica esvaziada e crescem as chances de Tarcísio de Freitas (Republicanos) liquidar a disputa ainda no primeiro turno.

Na avaliação de aliados do ex-ministro, esse cenário tem impacto no projeto nacional da esquerda, uma vez que Lula ficaria sem um aliado disputando o segundo turno no maior colégio eleitoral do País. Além disso, Tarcísio estaria livre para se dedicar à campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Aliados de Haddad, no entanto, contestam esses argumentos e dizem que França tende a atrair eleitores do próprio petista, e não do governador, e poderia contribuir mais para o enfrentamento a Tarcísio ocupando a vaga de vice na chapa do ex-ministro da Fazenda.