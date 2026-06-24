Casal morreu no local - Reprodução / Redes sociais

Casal morreu no localReprodução / Redes sociais

Publicado 24/06/2026 12:21

Um casal da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, morreu esmagado por um caminhão, na segunda-feira (22), durante a atracação de uma balsa em Santarém, no oeste do Pará.

Alberto Cristino e Ivanete Alves Peixoto Cristino passavam por um espaço entre caminhões que estavam estacionados na balsa quando o acidente ocorreu. Segundo informações preliminares, a embarcação atingiu uma estrutura fixa do porto durante a atracação, o que provocou o deslocamento de uma carreta que acabou prensando o casal contra outro veículo.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência, mas o casal morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de manobrar a balsa não tinha habilitação para conduzir esse tipo de embarcação.

O homem compareceu à 16ª Seccional da Polícia Civil, onde prestou depoimento e acabou liberado após o pagamento de fiança no valor de quatro salários mínimos. Ele deve responder por homicídio culposo.