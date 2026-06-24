Casal morreu no localReprodução / Redes sociais
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Alberto Cristino e Ivanete Alves Peixoto Cristino foram prensados entre veículos após o deslocamento de uma carreta
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