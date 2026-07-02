Valdemar Costa Neto criticou Michelle Bolsonaro por compartilhar vídeo sobre suposta festa sexual de Vorcaro - Valter Campanato/Agência Brasil

Valdemar Costa Neto criticou Michelle Bolsonaro por compartilhar vídeo sobre suposta festa sexual de VorcaroValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 02/07/2026 13:03

O presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto afirmou nesta quinta-feira, 2, que a Michelle Bolsonaro (PL) "parece" não querer participar da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo ele, a ex-primeira-dama também pode abrir mão de disputar uma vaga ao Senado nas eleições deste ano.

De acordo com o presidente da sigla, a situação "está resolvida". "O Flávio está tocando a campanha para frente, a Michelle resolveu sair da presidência do PL Mulher e nós estamos tocando a nossa vida", disse em entrevista à Rádio Gaúcha. Ele minimizou as chances de uma eventual participação dela na campanha: "Parece, eu sinto, que ela não quer participar."

A saída do cargo foi classificada por ele como "uma perda". "Conversei com ela, ela me disse que queria sair da presidência do partido. Não tenho o que fazer. E (disse) que talvez não fosse candidata a senadora." Valdemar elogiou o carisma e o trabalho da ex-primeira dama à frente do PL Mulher. "Não sei se outra mulher teria condições de fazer", disse.

Por outro lado, o presidente do PL criticou Michelle por compartilhar um vídeo do ex-governador do Rio Anthony Garotinho (Republicanos) sobre festas promovidas por Daniel Vorcaro , fundador do Banco Master, insinuando a participação de Flávio nos eventos. "Ela fez muito mal de pôr o vídeo do Garotinho. O Garotinho não tem credibilidade nenhuma", afirmou Costa Neto.

Valdemar também comentou o envolvimento de Flávio com Vorcaro, exposto em revelações de que ele pediu dinheiro ao banqueiro para o filme sobre a trajetória política de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Perguntado sobre as chances de que novos fatos comprometedores sejam divulgados, o presidente do partido disse ter convicção de que isso não ocorrerá. "Eu converso todo dia com o Flávio. Todo dia falam alguma coisa que vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. É tudo conversa", disse.