Após a retirada do corpo, ele acabou encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) - Reprodução / Redes sociais

Após a retirada do corpo, ele acabou encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/07/2026 10:51

Um homem identificado como Joba Bevenuto de Jesus, de 48 anos, morreu neste sábado (4) após o carro que dirigia cair em um lago às margens da PI-141, na localidade Maria Violão, no Piauí. O veículo ficou submerso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo foi localizado por moradores da região que passavam pelo local por volta das 9h e acionaram a Polícia Militar.

"Após a retirada do automóvel pelos militares do Corpo de Bombeiros, foi constatada a presença da vítima, já sem sinais vitais, no interior do veículo", afirma trecho do relatório da Polícia Militar sobre a ocorrência.

A vítima era natural do Ceará e morava em São Paulo. Dentro do automóvel foram encontradas bolsas de viagem.

Após a retirada do corpo, ele acabou encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.