Ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 30% - Montagem feita com fotos da Agência Brasil

Ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 30%Montagem feita com fotos da Agência Brasil

Publicado 05/07/2026 12:14

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada deste domingo, 5. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 30%.



O cenário de intenções de voto é o seguinte:



- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%



- Fernando Haddad (PT): 30%



- Vera Lúcia (PSTU): 5%



- Vivian Mendes (Unidade Popular): 4%



- Carlos Machado (PCB): 4%



- Branco, nulo ou nenhum: 8%



- Não sabe: 3%



A pesquisa é a primeira feita com esse cenário de candidatos e não é comparável com os levantamentos anteriores. O Datafolha ouviu presencialmente 1.608 pessoas de 16 anos ou mais em 71 cidades do Estado de São Paulo entre os dias 1.º e 3 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Os códigos de registro na Justiça Eleitoral são SP-01703/2026 e BR-06481/2026



Considerando apenas os votos válidos - critério adotado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição - Tarcísio alcança 52%, contra 34% de Haddad. Apesar de o porcentual superar a maioria absoluta, a margem de erro de dois pontos porcentuais e a distância até a eleição impedem afirmar que a disputa seria decidida no primeiro turno.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, Tarcísio foi citado por 21%, oscilando um ponto porcentual para baixo em relação a março. Outros 3% responderam que votariam no "atual governador", sem mencionar seu nome. Haddad avançou de 2% para 8% das citações após deixar a Fazenda e oficializar a pré-candidatura. Além disso, 1% declarou preferência por um candidato do PT, sem citar o ex-ministro.

Mais eleitores escolheriam candidato apoiado por Bolsonaro que por Lula

Ainda segundo a pesquisa o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a um candidato a governador influencia a decisão de voto de mais eleitores paulistas do que o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



De acordo com o levantamento, o apoio de Bolsonaro levaria 27% dos paulistas a "com certeza" preferirem um candidato a governador, enquanto a indicação de Lula gera 19% de preferência.



Além disso, o apadrinhamento pelo petista também traz consigo mais rejeição do que o aval a um nome por Bolsonaro. São 54% os eleitores que "não votariam de jeito nenhum" em um nome apoiado por Lula, enquanto 49% declaram que jamais votariam em um nome apoiado por Bolsonaro.



Segundo a Datafolha, o governo de Tarcísio é bem avaliado por 45% dos paulistas.