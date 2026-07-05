Raoni deu entrada em hospital do Mato Grosso em 15 de junho, mas foi transferido para unidade em São PauloMarcelo Camargo / Agência Brasil
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Pesquisa é a primeira feita com esse cenário e não é comparável com levantamentos anteriores
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