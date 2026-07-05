Raoni deu entrada em hospital do Mato Grosso em 15 de junho, mas foi transferido para unidade em São Paulo - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Raoni deu entrada em hospital do Mato Grosso em 15 de junho, mas foi transferido para unidade em São PauloMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 05/07/2026 18:14

O líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). Segundo o último boletim médico da unidade, o estado de saúde dele é estável.

O cacique não apresenta febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e está aceitando melhor a alimentação via oral. Ainda assim, o líder indígena utiliza um dreno no tórax.

Raoni deu entrada no Hospital São Paulo em 19 de junho com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Ele foi submetido à cirurgia de desobstrução no dia seguinte, para a manutenção do trânsito intestinal.

Segundo o boletim médico, divulgado na tarde neste sábado (4), o cacique apresentou hemorragia digestiva na última terça-feira (30), mas o episódio já foi controlado.

O tratamento está sendo acompanhado e conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação equipe médica.